Keno Marley derrotou o polonês Sebastian Viktorzak, por unanimidade na categoria até 86 kg nesta terça-feira (2), e se classificou para as semifinais do Mundial de boxe masculino disputado na Sérvia. Com isto garantiu, ao menos, uma medalha de bronze na competição.

