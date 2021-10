Grêmio recebe Palmeiras em Porto Alegre pelo Brasileiro

O Grêmio recebe o Palmeiras, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (31) em Porto Alegre, buscando uma vitória que lhe ajude na luta para deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor gaúcho chega à partida válida pela 29ª rodada da competição ocupando a penúltima posição da classificação com 26 pontos. Já o Verdão ainda sonha com o título da competição, pois está a 10 pontos do líder Atlético-MG (que tropeçou no último sábado ao ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0).