ABC e Aparecidense buscam vaga na decisão da Série D

O ABC e a Aparecidense se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (31) no Frasqueirão, em Natal, em busca de uma vaga na grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Camaleão chega com grande vantagem ao confronto, que terá transmissão ao vivo da TV Brasil, após bater o Alvinegro Potiguar por 4 a 2 na partida de ida das semifinais.

Fim de semana de jogos de volta nas semifinais da #SérieDnaTVBrasil. Neste domingo (31), às 16h, tem @ABCFC e @AA_Aparecidense para definir o segundo finalista da competição em Natal. #FutebolTVBrasil é #AoVivo na sua #EmissoraPública | https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/3RN3ytXjgQ — TV Brasil (@TVBrasil) October 30, 2021

Quem vencer o confronto disputará a grande final da Série D contra o Campinense, que no último sábado (30) superou o Atlético-CE por 3 a 1 no Amigão. No primeiro confronto entre as equipes o resultado foi um empate por 1 a 1 em partida disputada no Domingão.

Mesmo com a considerável vantagem, o técnico da Aparecidense, Thiago Carvalho, afirma que sua equipe entrará em campo buscando os três pontos: “[Mesmo com a vantagem] a postura é a mesma. Nosso time tem uma maneira de jogar, sempre procurando o gol, procurando vencer. Então isso não pode mudar. Temos a vantagem. Mas só vamos usá-la no momento final, e se for necessário”.