Bárbara Domingos se classifica à final do Mundial de Ginástica Rítmica

A curitibana Bárbara Domingos colocou o Brasil, pela primeira vez na história, em uma final individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica. Na manhã desta quinta-feira (28) , a atleta garantiu presença na final da competição, na cidade de Kitakyushu (Japão) ao totalizar 69,800 nos quatros aparelhos (arco, bola, fita e maças). Bárbara conseguiu o melhor resultado de uma competidora das Américas no evento.. A segunda posição ficou a norte-americana Evita Griskenas (63,000). A final do individual geral está programada para as 2h30 (horário de Brasília), de sábado (30).

É OFICIAL! Hoje, pela primeira vez, uma ginasta brasileira avança à final do Individual. É muita emoção! A gente só sabe sentir, comunidade ginástica! Deixe nos comentários o seu PARABÉNS pra Bárbara Domingos e para sua treinadora Marcia Naves pelo feito inesquecível!