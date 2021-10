Atlético-MG se garante na final da Copa do Brasil

O Atlético-MG está na final da Copa do Brasil. O Galo avançou para a grande decisão da competição após derrotar o Fortaleza por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (27) no estádio do Castelão. O time comandado pelo técnico Cuca chegou com grande favoritismo à partida desta noite, após golear o Tricolor do Pici por 4 a 0 na última semana.

FIM DE JOGO NO CASTELÃO! O ATLÉTICO VENCE O FORTALEZA, 2 A 1, E É FINALISTA DA @COPADOBRASIL!



⚽️ Diego Costa e Hulk marcaram para o Alvinegro.



