Rebeca Andrade conquista ouro e prata no Mundial de ginástica

A ginasta Rebeca Andrade fez história novamente neste sábado, 23, ao garantir dois pódios no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, realizado em Kitakyushu, no Japão. A brasileira obteve um ouro na modalidade salto e uma prata nas barras assimétricas. A atleta é a única do País a ganhar duas medalhas na competição.

O marco acontece apenas dois meses após as Olimpíadas de Tóquio, onde Rebeca também somou uma vitória no salto e a segunda colocação na ginástica artística feminina. Os títulos da ginasta ainda podem aumentar neste domingo, 24, às 5h de Brasília, quando ela encerra sua participação na competição final da trave.

No salto, Rebeca obteve a nota de 14,966 pontos, superando a italiana Asia D’Amato. Já nas barras assimétricas, a atleta brasileira atingiu a nota de 14,633. Em seu perfil no Instagram, Rebeca comemorou as conquistas com um vídeo e uma mensagem. "Obrigada a todos pela torcida e vamos que amanhã tem mais! To muito feliz", escreveu.

