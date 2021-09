Pelé recebe alta e deixa hospital: "Feliz por estar de volta a minha casa"

Pelé recebeu alta na manhã desta quinta-feira e deixou o hospital Albert Einstein, onde ficou internado por cerca de um mês. O Rei passou por uma cirurgia para remover um tumor no cólon e já vinha dando sinais de evolução na recuperação.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 4 de setembro", disse o boletim médico.

A filha de Pelé, Kely Nascimento, já havia se manifestado no Instagram, adiantando que o pai estaria se preparando para deixar o hospital. "Agora que ele está mais forte e saindo do hospital para continuar se recuperando e se tratando em casa, eu estou voltando para minha casinha também", escreveu Kely na última quarta.

Pelé foi operado no dia 4 de setembro, depois que um tumor foi detectado em seu cólon durante exames de rotina. Nem os médicos nem Pelé e sua família informaram até agora os resultados da biópsia.

O ex-atleta, que fará 81 anos no dia 23 de outubro, passou vários dias na unidade de terapia intensiva, para onde voltou brevemente há duas semanas devido a uma instabilidade respiratória.

O ídolo do Santos deu entrada no hospital várias vezes nos últimos anos para tratar de problemas de saúde. A última vez havia sido em 2019, quando foi internado em Paris e transferido para São Paulo para retirar um cálculo renal.

Nos últimos dias, Kely vem registrado momentos com Pelé durante sua recuperação. O Rei foi "flagrado" assistindo ao amistoso da Seleção feminina contra a Argentina, cantando o hino do Santos e jogando Tranca com a filha. Além disso, atividades na fisioterapia também foram registradas.

Em seu Instagram, Pelé deixou a seguinte mensagem nesta quinta-feira, 30: "Quando o caminho é difícil, comemore cada passo da jornada. Concentre-se na sua felicidade. É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa. Quero agradecer a toda equipe do Hospital Albert Einstein, que fizeram a minha estadia prazerosa, com um acolhimento humano e muito carinhoso. Obrigado também a todos vocês, que de longe, fazem a minha vida completa com tantas mensagens de amor."

