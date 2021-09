No jogo que marcou o seu reencontro com sua apaixonada torcida, o Vasco derrotou o Goiás por 2 a 0 no estádio de São Januário, na noite desta segunda-feira (27) na abertura da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo.



O Vasco vence o Goiás por 2 a 0 em nosso Caldeirão.



