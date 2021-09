Série B: Vasco e Goiás se enfrentam na abertura da 27ª rodada

O estádio de São Januário recebe público nesta segunda-feira (27), a partir das 20h (horário de Brasília), para a partida entre Vasco e Goiás, que abre a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ainda com capacidade limitada, por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a praça esportiva pode receber até 7,7 mil pessoas. Cerca de metade dos ingressos já foi vendida pelos donos da casa, que precisam do apoio da torcida para buscar mais uma vitória na luta pelo acesso à Série A.