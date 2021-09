Série D: Uberlândia-MG e Joinville-SC iniciam confronto pelas oitavas

Uma publicação compartilhada por Uberlândia Esporte Clube (@uberlandiaesporteclube)

A partida de volta será no próximo sábado (2), também às 16h, na Arena Joinville. O Tricolor catarinense já tem a liberação dos órgãos municipais e estaduais para receber até quatro mil torcedores no estádio. O ofício da CBF, porém, diz não ser permitido que somente um dos clubes do confronto tenha público em casa, “para garantir equilíbrio técnico”, por se tratar de uma fase eliminatória da competição. Na última quarta, em postagem no Twitter, o presidente do JEC, Charles Fischer, admitiu a probabilidade de não ter espectadores na Arena.

No Uberlândia, o técnico Chiquinho Lima não poderá contar com os volantes João Paulo e Nailson, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Mutum-MT, fora de casa, no fim de semana passado. Luanderson e Rafael Leme devem ser os substitutos. Na lateral direita, Elivelton é a opção se o titular Kellyton seguir contundido e sem condição de jogo, como já ocorreu no duelo anterior. Assim, o Alviverde do Triângulo deve atuar com Rafael Roballo; Elivelton (Kellyton), Juan Sosa, Bruno Maia e Maicon; Luanderson, Rafael Leme, Felipe Pará, Daniel Costa e Ingro; Alípio.