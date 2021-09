Brasileiro: Fluminense recebe Bragantino no Maracanã

O Fluminense recebe o Bragantino no estádio do Maracanã, neste domingo (26) a partir das 16h (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor e o Massa Bruta chegam ao confronto em situações muito diferentes na temporada.

O time das Laranjeiras vive um momento de recuperação na competição nacional, após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, e o técnico Marcão assumir o comando da equipe.