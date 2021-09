Conmebol sorteia grupos da Libertadores Feminina

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou nesta sexta-feira (24) os grupos da Libertadores Feminina, que acontece entre os dias 3 e 21 de novembro. O Brasil terá três representantes: Corinthians e Avaí Kindermann, respectivamente campeão e vice do último Brasileiro, e a Ferroviária, atual campeã do torneio continental.

A Ferroviária está no Grupo A, ao lado do Deportivo Cuenca (Equador), Independiente Santa Fé (Colômbia) e de um adversário paraguaio que ainda será definido. Já o Avaí caiu na chave B, com Cerro Porteño (Paraguai), Santiago Morning (Chile) e Yaracuyanos (Venezuela). O Corinthians terá pela frente, na fase inicial, pelo Grupo D, San Lorenzo (Argentina), Nacional (Uruguai) e uma equipe paraguaia.