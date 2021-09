Com jogadores do futebol inglês, Tite convoca seleção brasileira

O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (24), a seleção brasileira para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, que vão ocorrer em outubro, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar (2022). O comandante brasileiro chamou jogadores que atuam no futebol inglês, que não se apresentaram à seleção na última convocação por causa de restrições inerentes à pandemia de covid-19 impostas pelos clubes da Premier League (liga profissional de futebol da Inglaterra).

Dos 25 convocados, oito jogadores que atuam na Inglaterra e apenas cinco jogam no Brasil. Confira a lista completa divulgada pelo treinador brasileiro:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Emerson Royal (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Meias

Casemiro (Real Madrid)

Edenílson (Internacional)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gerson (Oympique de Marselha)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Antony (Ajax)

Gabigol (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Raphinha (Leeds)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Calendário de outubro

O primeiro confronto do mês que vem será contra a Venezuela no dia 7, no estádio Olímpico de La UCV, na capital Caracas. Os venezuelanos são os lanternas da competição. Em seguida, os brasileiros viajam para Barranquilla, onde vão enfrentar a Colômbia, no dia 10, no Metropolitano de Barranquilla. Os comandados de Tite finalizam os compromissos do mês em casa, na Arena da Amazônia, em Manaus. O adversário será o Uruguai, no dia 14.

Apesar de o primeiro duelo ser contra a Venezuela, a apresentação da comissão técnica e dos jogadores terá início na segunda-feira (4) em Bogotá, na capital colombiana. A seleção chega em Caracas somente na véspera do jogo, em 6 de outubro.

Esta foi a quarta convocação feita pelo treinador Tite, neste ano. Ele já havia convocado jogadores anteriormente em duas oportunidades, para jogos das eliminatórias, e em uma ocasião para a disputa da Copa América.

Líder das eliminatórias Sul-Americana, com 100% de aproveitamento, o Brasil soma 24 pontos em oito partidas disputadas até o momento.

Neymar fora e Marquinhos de volta

Apesar de constar na lista de convocados, o atacante Neymar ficará de fora do confronto com a Venezuela. O jogador terá de cumprir suspensão por ter tomado o segundo cartão amarelo na última rodada das eliminatórias, na vitória contra o Peru por 2 a 0 na Arena Pernambuco, em Recife.

Se por um lado Tite não terá Neymar à disposição, por outro, ele poderá contar com o zagueiro Marquinhos, que cumpriu suspensão contra os peruanos.

