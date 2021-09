Série B: VAR anula gol nos acréscimos e Cruzeiro empata com Operário

Em duelo entre clubes que ocupam o meio da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Operário-PR empataram por 1 a 1 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). A partida desta quinta-feira (16) valeu pela 24ª rodada da competição.

O confronto teve dois protagonistas. Um deles foi o goleiro Simão, que salvou o Fantasma da derrota fora de casa, principalmente na etapa final. O outro foi a arbitragem de vídeo (VAR), cujas intervenções alteraram duas decisões de campo. A última delas nos acréscimos do segundo tempo, levando à invalidação do gol que daria a vitória à Raposa.

O empate não ajuda a ninguém na briga pelo acesso à Série A. O Operário aparece em nono lugar, com 34 pontos, quatro mais que o Cruzeiro, que está em 12º. Ambos podem cair na tabela na sequência da rodada, que termina no sábado (18). Os paranaenses chegaram ao quarto jogo sem vitória. Os mineiros estão invictos há dez partidas, mas não têm conseguido emplacar uma sequência de triunfos.

Os anfitriões saíram na frente aos 16 minutos do primeiro tempo. O lateral Fabiano tentou conduzir a bola de cabeça na área, mas a deixou escapar nos pés do meia Claudinho, que encobriu Simão. A resposta do Operário teve auxílio do VAR, que identificou uma penalidade do zagueiro Eduardo Brock no meia Djalma Silva. Após rever o lance, o árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira marcou a infração. O atacante Paulo Sérgio bateu o pênalti e deixou tudo igual.