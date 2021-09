Tatiana Weston-Webb leva o vice no Circuito Mundial de Surfe feminino

Em uma temporada histórica, o Fortaleza tem pela frente mais um confronto decisivo acompanhado da oportunidade de conquistar uma vaga na semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez e uma premiação de R$ 7,3 milhões. A partir das 21h30min desta quarta-feira, 15, o time do Pici enfrenta o São Paulo, na Arena Castelão, no jogo de volta das quartas de final do torneio, e tenta alcançar mais um feito inédito.

O empate em 2 a 2 no primeiro embate, no último dia 25, no Morumbi, deixa o duelo em três cores em aberto. Um simples triunfo assegura o vencedor na próxima fase do mata-mata nacional, enquanto uma nova igualdade levaria a definição para os pênaltis - em 2020, as equipes decidiram as oitavas de final na marca da cal, e os paulistas levaram a melhor.

O reencontro decisivo ocorre em meio ao mau momento do Leão em 2021. São seis jogos seguidos sem vencer, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil - quatro empates e duas derrotas. O cenário de oscilação desperta o sinal de alerta no Pici, mas não abala a confiança em retomar os resultados positivos a partir do desempenho em campo apresentado em outros momentos.

Se o recorte atual não é positivo, o retrospecto pode ser um trunfo para o Fortaleza. No outro compromisso diante do São Paulo neste ano, pela Série A, os comandados de Juan Pablo Vojvoda levaram a melhor por 1 a 0, no Morumbi. O treinador argentino, aliás, também ostenta bom histórico contra o clube da Barra Funda: dois triunfos e dois empates em quatro jogos - além dos dois encontros em 2021, mais dois à frente do Talleres, da Argentina, pela Copa Libertadores de 2019.

O zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Lucas Lima desfalcam o Leão - o defensor já atuou pelo Botafogo-RJ no torneio, e o armador entrou em campo pelo Palmeiras-SP. A vaga na zaga deve ser ocupada por Matheus Jussa, enquanto Matheus Vargas deve retornar à armação. Por outro lado, a comissão técnica pretende contar com o volante Felipe, que sofreu entorse no tornozelo direito e fez tratamento intensivo nos últimos dias visando a partida.

O São Paulo, por sua vez, ganha o reforço do zagueiro equatoriano Arboleda, recuperado de lesão na coxa. O meia Benítez e o atacante Eder também devem aparecer como novidades entre os titulares da equie de Hernán Crespo no Castelão.

Fortaleza x São Paulo

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Matheus Jussa e Titi; Yago Pikachu, Felipe (Jackson), Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo

3-5-2: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Liziero, Nestor, Benítez e Reinaldo; Eder e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 15/9/2021

Horário: 21h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo/RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa/RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda/RJ

Transmissão: TV Verdes Mares, SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

