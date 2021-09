O Vasco apresentou oficialmente nesta segunda-feira (3) Fernando Diniz como seu novo técnico para o restante da temporada. O treinador comandou a primeira atividade no último domingo (12), e vai para o banco de reservas já no confronto com o CRB, na próxima quinta-feira (16), às 19h, no estádio Rei Pelé. Com apenas 32 pontos e na 10ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino está oito pontos atrás do próximo adversário, que abre a zona de classificação para a Série A.

Nesta segunda-feira (13), o treinador Fernando Diniz foi devidamente apresentado! Confira algumas imagens do nosso novo comandante. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags