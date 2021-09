Série D: Brasiliense e Ferroviária ficam no 0 a 0 em jogo equilibrado

Depois de mais um tropeço do Ceará fora de casa, na derrota por 2 a 0 para o Grêmio-RS, na manhã deste domingo, 12, em Porto Alegre, pela 20ª rodada da Série A, o zagueiro Luiz Otávio lamentou, mas citou aprendizados para a sequência da temporada e projetou evolução da equipe sob comando do técnico Tiago Nunes.

Na primeira partida sob a batuta do novo treinador, o Alvinegro não conseguiu segurar as investidas do Tricolor e nem levar perigo à meta adversária. No final do primeiro tempo, Diego Souza e Ferreira marcaram os gols que decretaram o placar na Arena do Grêmio.

"Já deu para colocar algumas coisas em prática, mas, infelizmente, a gente começou devagar no primeiro tempo. Quando estava começando a equilibrar a partida, a gente acabou levando os gols. No segundo tempo, a gente até voltou querendo propor mais, mas faltou efetividade e ser mais contundente na hora de jogar e trabalhar a bola. O Grêmio estava fechadinho no segundo tempo porque estava com a vantagem no placar. Infelizmente, a gente não conseguiu finalizar mais para levar mais perigo ao gol adversário e sai daqui derrotado, mas com aprendizados. O Tiago está começando um trabalho muito bom, e eu tenho certeza que a gente vai trabalhar cada vez mais duro para buscar vitória", disse Luiz Otávio em entrevista ao Premiere.

O duelo no Sul foi o décimo compromisso do Vovô longe de casa na atual edição do Brasileirão. Foram seis empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 20%, o que torna a equipe de Porangabuçu a pior visitante da competição e a única a não vencer fora dos próprios domínios.

"A gente ainda não venceu fora de casa e sabe que precisa pontuar sempre, pensar nisso em todos os jogos. Infelizmente hoje (domingo) não deu, agora é trabalhar para o próximo jogo", falou o camisa 13. "Cada jogo é uma oportunidade diferente. Esse aqui já não volta mais, não tem base para ficar se lamentando toda hora. É continuar trabalhando. A gente já tem o próximo jogo, agora é focar nele ao máximo para conseguir os três pontos. Nas próximas partidas fora de casa, a gente tem que pontuar e buscar vencer a todo custo. O Tiago vai corrigir, ele sabe o que a gente precisa fazer e vai falar conosco para os próximos jogos", ponderou Luiz Otávio.

