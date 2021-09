Vila Nova derrota Náutico e se afasta do Z4 da Série B

Não há dúvida que o elenco do Fortaleza só pensa em voltar a vencer após o jejum de cinco partidas (incluindo uma pela Copa do Brasil), mas o atacante Wellington Paulista garante que o momento não causa nenhum efeito a mais no elenco tricolor, que já esperava uma oscilação.

"Não assusta, porque a gente sabia que uma hora a oscilação ia chegar. Para nós não atrapalha muito porque temos que pensar jogo a jogo. A gente perdeu um jogo e já treina pensando no próximo. A mesma coisa quando ganha", disse, em coletiva.

O centroavante destacou, no entanto, que mesmo no momento de baixa, o Tricolor continuou pontuando e que isso foi importante. "A gente conseguiu não oscilar tão mal assim, porque a gente mais empatou que perdeu. Oscilamos pontuando e isso é uma coisa boa, mas espero que a gente consiga retomar as vitórias o mais rápido possível para que a gente possa sonhar com coisas maiores", afirmou.

Pela frente, porém, o Leão tem o Atlético-MG, líder da Série A, domingo, 12, no Castelão. Ciente da dificuldade do adversário, os trabalhos da semana no Pici foram fortes. “O treino foi muito intenso essa semana para que a gente pudesse jogar com um time de muita qualidade, que melhorou bastante desde o primeiro jogo contra nós. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, mas temos que ir em busca da vitória para continuar somando no campeonato", prega.

Como mandante, o Fortaleza segue invicto na Série A e Wellington Paulista acredita que o time precisa usar da força que tem jogando em casa para voltar a triunfar. Com o gramado do Castelão em melhores condições, segundo a Sejuv, o camisa 9 do Tricolor entende que o time desempenhará um futebol de mais qualidade.

"A gente vinha reclamando muito da grama do estádio, agora com a melhora a gente acaba tendo mais qualidade para o jogo, marcando melhor, jogando melhor. Temos coisas boas para apresentar dentro do nosso campo de jogo, ainda mais aqui no Castelão, que nós estamos muito mais adaptados que as equipes que vêm jogar contra nós. Que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória", disse.



