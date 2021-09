Vasco anuncia Fernando Diniz como novo técnico

O Vasco anunciou hoje, quinta, 9 de setembro (09/09), a contratação do técnico Fernando Diniz, por meio das redes sociais oficiais do clube. Ele chega ao cruzmaltino após pedido demissão de Lisca, nessa quarta, 8. Diniz estava sem clube, após ter sido demitido do Santos. Confira abaixo nota na íntegra do Vasco:

O Club de Regatas da Vasco da Gama definiu na tarde desta quinta-feira (09/09) seu treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Fernando Diniz, de 47 anos, que acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro e vem para liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Fernando Diniz chega ao Gigante do Colina com contrato válido até o final da temporada ao lado de três profissionais: os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, e o preparador físico Wagner Bertelli. Eles se juntam aos membros da comissão técnica permanente do Clube ainda nesta semana.

Natural de Patos de Minas (MG), Fernando Diniz iniciou sua carreira como treinador na temporada de 2008, ano que também se despediu dos gramados. Sua trajetória à beira do campo foi iniciada no interior paulista, onde comandou Votoraty, Paulista, Botafogo, Atlético Sorocada, Guaratinguetá e Oeste.

Foi no Audax, porém, que ele começou a aparecer no cenário nacional, ao conduzir o Clube ao segundo lugar do Campeonato Paulista de 2016. O bom desempenho fez com que Diniz passasse a receber a oportunidade em grandes equipes do futebol nacional, casos de Athletico Paranaense, Fluminense, São Paulo e Santos, seu último clube.

Técnico Lisca pediu demissão do Vasco

Lisca deixou o Vasco nessa quarta, 8 de setembro (08/09). Ele ficou à frente do time por um mês e meio. Saída ocorre apos derrota contra o Avaí, pela Série do B do Campeonato Brasileiro, resultado que deixou o cruzmaltino na 9ª posição, com 32 pontos.

O Vasco teve fraco desempenho com Lisca. Em 12 jogos, foram quatro vitórias, um empate e sete derrotas. O treinador deixa a equipe carioca na nona colocação da Série B, com 32 pontos, seis atrás do Botafogo, quarto colocado.

"A gente tentou de todas as formas chegar aos objetivos do clube no curto espaço de tempo que tivemos para trabalhar e, infelizmente, os resultados não vieram. Nosso objetivo era resultado em curtíssimo prazo. Como isso não aconteceu, hoje estou me desligando do clube e desejo um grande final de campeonato, que faça jogos melhores do que fez comigo. É uma tristeza muito grande, uma oportunidade que percorri 30 anos para conseguir. Mas chega um momento que temos que ter a hombridade de saber que o trabalho não funcionou. Agradeço a toda a torcida vascaína e espero um dia poder voltar em uma outra situação", disse em vídeo.

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Lisca não é mais o treinador do Clube. O profissional solicitou seu desligamento ao Departamento de Futebol nesta quarta-feira (08/09), antes do primeiro treinamento da equipe visando o duelo contra o CRB (AL), pelo Campeonato Brasileiro.

O Vasco da Gama agradece ao técnico, assim como aos auxiliares Márcio Hahn e Cauan de Almeida, por todo empenho e dedicação ao longo do período à frente do Clube.

O auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador fisico Daniel Félix, que fazem parte da comissão permanente do Vasco, comandarão os treinamentos até a definição do novo treinador para a sequência da temporada."

Com Gazeta Esportiva

