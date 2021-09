Santos anuncia a contratação do técnico Fábio Carille

A segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (11). A TV Brasil vai transmitir ao vivo Bangu (RJ) e Joinville (SC) no estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho (Moça Bonita), na cidade do Rio de Janeiro, às 15h (horário de Brasília). A equipe alvirrubra é o único clube representante do estado do Rio de Janeiro que segue vivo na luta pelo acesso à Série C no ano que vem.

No domingo (12), também teremos transmissão do campeonato mais democrático do país pela TV Brasil, pois teremos o duelo entre Brasiliense e Ferroviária (SP) no Defelê, em Brasília, às 15h.

Mata-mata

A partir desta fase da competição, o torneio será disputado no formato mata-mata, com jogos de ida e volta. Os semifinalistas conquistarão o acesso à Série C de 2022.

Os jogos de volta da segunda rodada da Série D ocorrerão entre os dias 17 e 20 de setembro. No sábado (18), a TV Brasil transmitirá as emoções de Portuguesa (SP) e Caxias (RS), no Canindé, em São Paulo, às 16h. Na sequência, no domingo (19), a emissora transmite Castanhal (PA) e Moto Clube no Modelão, às 15h.

Tags