Série D: buscando liderança geral, Ferroviária enfrenta Uberlândia

O Ferroviário completou o quarto jogo seguido sem marcar, mas, desta vez, sequer o empate veio. O Ferrão foi derrotado pelo Volta Redonda por 2 a 0 em partida válida pela 15ª rodada da Série C. O jogo foi disputado na noite deste sábado, 4, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os gols da partida foram marcados por Natan e Pedrinho, ambos no segundo tempo.



Agora, o Ferroviário chegou aos sete jogos sem vitória. A derrota fez o Ferroviário cair para a sexta posição, ultrapassado pelo próprio Volta Redonda. O Tubarão ainda pode ver o G4 ficar ainda mais longe caso Paysandu e Botafogo-PB vençam. O Ferroviário volta a campo agora no próximo dia 13 de setembro, diante do Paysandu, jogo marcado para a Cidade Vozão, em Itaitinga.

O JOGO

O Volta Redonda foi melhor desde o início da partida. O time carioca começou dominando a posse de bola e encurralando o Ferroviário em seu campo de defesa. Logo no primeiro minuto, o Voltaço chegou com perigo, quando Luciano Naninho fez boa jogada pela esquerda e tocou para o meio, para Emerson Jr chegar batendo. A bola desviou e passou perigosamente à direita do gol de Rafael.

O Ferroviário tinha dificuldades de sair jogando, errava muitos passes e só via o Volta Redonda jogar. Aos 12, Emerson Jr. voltou a assustar, arriscando perigosamente da entrada da área. Dois minutos mais tarde, o Volta Redonda teve pênalti a seu favor. Pedrinho recebeu na área, adiantou e foi derrubado por Sousa Tibiri. Brilhou, porém, a estrela do goleiro Rafael, que defendeu a cobrança de Luciano Naninho. O arqueiro coral, aliás, viria a ser o nome do primeiro tempo.

A primeira chegada do Ferroviário só ocorreu aos 20 minutos, quando Dioguinho cobrou falta por cima do gol. E foi só aos 34 que o goleiro Vinícius Dias precisou trabalhar, em um chute fraco após contra-ataque. Um minuto mais tarde, chance bem mais clara para o Volta. Luiz Paulo invadiu a área e bateu com força cruzado. Rafael fez mais uma grande defesa. No escanteio que se sucedeu, o goleiro do Ferrão precisou fazer mais uma grande intervenção, após cabeçada de Olávio. Aos 40, de novo, Rafael fez grande defesa, após chute da intermediária de Pedrinho.

O Ferroviário mudou a postura no segundo tempo. Passou a ter mais a bola e se arriscou mais no ataque. Mas, ironicamente, foi no meio de uma melhora do Ferrão que o Volta Redonda abriu o placar. Aos seis minutos, após boa jogada do ataque do Volta Redonda, a bola chegou a Natan no bico direito da área. Ele bateu forte, cruzado e abriu o placar.



Com o gol, o Ferroviário partiu para cima, mas tropeçava nos muitos erros técnicos, que impediam que o time criasse. Um minuto após o gol, Richardson cabeceou após cruzamento e o goleiro do Volta defendeu. De resto, o Ferrão pouco chegou. O Volta Redonda diminuiu o ritmo, mas, mesmo assim, chegou com mais perigo. Aos 31, Luciano Naninho fez grande jogada pela esquerda e rolou para Olávio finalizar. Rafael, de novo, defendeu. Aos 38, o Volta Redonda chegou ao segundo — e com um golaço. Pedrinho cobrou falta no ângulo, sem chances para Rafael.



Pouco depois aconteceu. Apático, o Ferrão sequer conseguiu pressionar. O resultado não tinha como ser outro: vitória do Volta Redonda.

