Eliminatórias: contra Argentina, Brasil tenta manter campanha perfeita

Brasil e Argentina se enfrentam hoje, domingo, dia 5 de setembro (05/09), pela 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 16 horas (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Você pode assistir ao vivo à transmissão no SporTV, para assinantes.

Nas Eliminatórias da América do Sul, o Brasil é líder com 21 pontos somados em sete jogos, ou seja, a seleção canarinha venceu todas as partidas que disputou, marcando 17 gols e sendo vazada em duas ocasiões. Já a Argentina é vice-líder com seis pontos a menos, quinze. O time albiceleste soma quatro vitórias e três empates no torneio, tendo marcado 12 gols e sendo vazado seis vezes. .

Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Globo e SporTV

Provável escalação:

Brasil: Weverton; Danilo (Daniel Alves), Éder Militão, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá; Neymar, Vinicius Júnior (Everton Ribeiro) e Gabigol. Técnico: Tite.



Argentina: Emiliano Martínez, Molina (Montiel), Romero (Pezzella), Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Di Maria, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Onde vai ser Brasil x Argentina:



Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Sobre o assunto Atacante cearense Artur comemora primeiro chamado para a seleção: "Sonho concretizado"

Eliminatórias: Tite convoca zagueiro Léo Ortiz e atacante Artur

Com gosto de revanche, Brasil e Argentina se enfrentam pelas Eliminatórias

Brasil precisa de equilíbrio para mostrar alto nível diante da Argentina, diz Tite

Tags