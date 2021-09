Débora Menezes leva a prata na classe K44 do parataekwondo em Tóquio

O Brasil conquistou duas medalhas na prova do atletismo dos 400m rasos, classe T47 na Paralimpíada de Tóquio. Thomaz de Moraes chegou em 2º lugar, com o tempo de 47s87, e ficou com a prata. Petrucio Ferreira, com 48s04, fez a 3ª colocação, obtendo o bronze. O marroquino Ayoub Sadni ficou com o ouro, com o tempo de 47s38, e quebrou o recorde mundial.

Na modalidade classe T47 competem atletas amputados de braço abaixo do cotovelo. O Brasil competiu com três atletas, também com Lucas Lima, e estava na expectativa de um pódio triplo, mas terminou por ficar sem o ouro.

Petrucio Ferreira havia chegado à final cercado de expectativas. O atleta foi campeão pan-americano paraolímpico na modalidade e medalha de prata na Paralimpíada do Rio de 2016.