Vôlei sentado: Brasil perde para Comitê Russo e vai brigar pelo bronze

Brasil e Comitê Russo disputaram a primeira semifinal masculina do vôlei sentado da Paralimpíada de Tóquio (Japão). Os russos confirmaram o favoritismo, reforçado por uma campanha invicta até o momento, com três vitórias na primeira fase, e ganharam dos brasileiros, de virada, pelo placar de 3 sets a 1.

O Brasil chegou à semifinal no saldo de pontos, em campanha com uma vitória e duas derrotas. As parciais do jogo de hoje (2) foram de 25 a 22 para o Brasil; e de 25 a 21; 25 a 19; e 25 a 19 nos sets seguintes para os russos.

A outra semifinal, entre Irã e Bósnia Herzegovina - em curso nesta manhã - definirá o adversário da Rússia, na disputa pela medalha de ouro. Quem perder enfrentará o Brasil, na disputa pelo bronze, no sábado (4), às 2h (horário de Brasília).