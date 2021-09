Futebol de 5: Brasil vence Marrocos e fará final contra Argentina

Atual tetracampeão, o Brasil se garantiu na final do futebol de 5 nos Jogos de Tóquio (Japão), após vitória sobre Marrocos na manhã desta quinta-feira (2). A partida foi decidida com um gol contra, marcado pelo jogador marroquino Berka, após jogada do de Jefinho. Com o triunfo de 1 a 0 na semifinal, a seleção disputará a quinta medalha de ouro seguida na competição contra a Argentina, que venceu a China por 2 a 0 na outra semi. A final sul-americana será sábado (4), às 5h30 (horário de Brasília). Já Marrocos vai duelar pelo bronze a China amanhã (3), às 23h30.

O coração tá forte? Ainda tem jogo com Brasil, hein? No #FutebolDe5, @jefinhobaiano marca e faz 1x0 contra o Marrocos debaixo de MUITA chuva! #ParalímpicoEmTóquio



