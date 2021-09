Coritiba assume ponta da Série B após vitória sobre Londrina

O Coritiba derrotou o Londrina por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (1) no estádio do Café, e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Coxa alcançou 42 pontos, e tirou a ponta da classificação do CRB, que, após vitória de 2 a 1 sobre o Confiança, chegou aos 40 pontos.