Brasil terá seis nadadores nas finais de quinta-feira em Tóquio

O Brasil terá seis representantes nas finais da natação da manhã desta quinta-feira (2), a partir das 5h (horário de Brasília), na Paralimpíada de Tóquio (Japão). E os brasileiros terão boas chances de medalha no Centro Aquático, com destaque para Talisson Glock e Gabriel Araújo, que fizeram os melhores tempos em suas provas eliminatórias.

Talisson fez o tempo de 5min06s28 nos 400 metros (m) livre masculino classe S6. Sua marca foi tão boa que o está cinco segundos à frente do segundo melhor das eliminatórias. Já Gabriel Araújo, que já faturou um ouro e uma prata no Japão, fez 1min01s63 nos 50 m costas masculino classe S2.

Além disso, Laila Abate vai à final dos 400 m livre feminino classe S6, com o sétimo melhor tempo das eliminatórias. Ana Karolina de Oliveira conseguiu a quinta melhor marca nos 100 m costas feminino classe S14. Eric Tobeira vai à final dos 50 m livre masculino classe S4 com o oitavo melhor tempo das eliminatórias. Além deles, Patrícia dos Santos também vai à final. Com 41s62, ela fez a segunda melhor marca das eliminatórias dos 50 m livre feminino classe S4.

Também disputaram vagas nas finais os brasileiros Vanilton Filho, Gabriel Bandeira, Bruno Becker, Ronystony Silva e Susana Schnarndorf. Mas nenhum deles ficou entre os oito melhores tempos nas classificatórias de suas provas.

