Fadinha Rayssa Leal vence primeira etapa do Mundial de Skate Street

Medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, Rayssa Leal, a "Fadinha", é campeã da primeira etapa do campeonato Mundial de Skate Street. A competição ocorreu neste sábado, 28, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Com um total de 21 pontos, brasileira superou a japonesa Funa Nakayama e a holandesa Roos Zwetsloot. A outra brasileira na final, Pâmela Rosa, terminou em quarta posição, com 16.4 pontos.

Na primeira volta, Rayssa caiu do skate, mesmo assim recebeu a segunda maior nota da bateria, com 4.5, ficando atrás somente da japonesa Momiji Nishiya, que recebeu 4.9 - Pâmela anotou 2.4. Já nas manobras, Rayssa marcou 5.7 e seguiu no pelotão de cima. Ao mesmo tempo, Pâmela recebeu 5.6 - em seguida, a Fadinha conseguiu assumir a liderança com um 6.6.

Depois de um 5.9 de Rayssa e um 6.2 de Pâmela, a dupla brasileira avançou para as rodadas finais. Pâmela falhou em sua manobra e terminou a competição em quarto lugar. Rayssa chegou à reta final em terceiro, disputando ponto a ponto com Nihiya e a neerlandesa Roos. A brasileira virou a tabela na última manobra, com 8.5 pontos, sua nota mais alta, ficando com o título.

De acordo com o portal Globo Esporte, a "Fadinha", de 13 anos, foi a primeira mulher a acertar a manobra que decidiu o confronto em competição.

"Muito obrigado! Gente, muito obrigada por tudo. Amo todos vocês. Valeu pela torcida. BORA BRASIL", gritou a menina no final da competição.



Relembre a prata que Rayssa Leal conquitou em Tóquio:

Com informações da Gazeta Esportiva





