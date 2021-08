Uma medalha em Tóquio 2020 consagra uma recuperação incrível

O paulista Rodolpho Riskalla conquistou na manhã desta quinta-feira (26) medalha de prata no hipismo adestramento na Paralimpíada de Tóquio. Na prova do grau IV (categoria que reúne atletas com comprometimento leve em um ou dois membros e também aqueles com deficiência visual moderada). Este é o melhor resultado do Brasil em todas as participações na modalidade.

Foi aqui que pediram mais medalhas? PEGA MAIS ESSA! @rriskalla conquista a prata no #Hipismo depois de uma linda apresentação em que fez 74.659%! #ParalimpicoEmToquio pic.twitter.com/Vayzaq1lqv — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 26, 2021

Montando o cavalo Don Henrico, Riskalla, de 37 anos, se apresentou ao som de Aquarela do Brasil (Ary Barroso) e Halo (Beyoncé). O entrosamento resultou no segundo melhor aproveitamento da competição, garantindo a pontuação de 74,659.

Quem ficou com a medalha de ouro foi a atual campeã mundial europeia Sanne Voets, da Holanda. Ela montou Demantur e totalizou 76.585. Já o belga Manon Claeys levou o bronze montando San Dior 2, finalizando com 72.853.

Com a prata de Riskalla, o Brasil chegou à quinta medalha no adestramento em Paralimpíadas. O país já havia conquistado outros quatro bronzes com os cavaleiros Marcos Fernandes Alves (dois nos Jogos de Pequim 2008) e Sergio Froes Oliva (dois na Rio 2016).

