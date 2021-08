Tóquio: Cátia Cristina perde no tênis de mesa, mas mantém chances

O jogo de ida entre Fortaleza e São Paulo pela Copa do Brasil não gerou vantagem para ninguém, mas quem saiu com moral elevada foi o Leão.

Ao marcar o segundo gol aos 47 minutos do segundo tempo, e garantir o placar de 2 a 2 no Morumbi, o Tricolor do Pici tirou do adversário a chance de jogar pelo empate no Castelão, no dia 15 de setembro.

A disputa por uma vaga na semifinal, portanto, está totalmente aberta. Quem vencer o jogo da volta garante classificação. Em caso de outro empate, independentemente do placar, a decisão será na disputa de pênaltis.

O jogo foi marcado por alternâncias. Mais objetivo, o Fortaleza começou a partida colocando bola no travessão, logo aos 4 minutos. A jogada começou com Éderson ganhando duelo sobre Léo, invadindo a área pela direita e cruzando, a meia altura, para o meio. A bola desviou na mão do zagueiro Miranda e sobrou para Wellington Paulista finalizar. O VAR não interferiu.

O Leão teve outras chances em sequência, com um passe fechado de Matheus Vargas para a pequena área, um arremate de fora da área de Crispim e uma bola levantada para área e desviada de cabeça, que Volpi pegou em dois tempos. Nenhuma delas foi clara, como a de Wellington Paulista.

Mesmo tendo mais posse de bola, o São Paulo tinha dificuldade para chegar com jogadas construídas, mas cresceu no jogo a partir de lançamentos longos. Aos 18 minutos, Daniel Alves acertou um, por cima da zaga, para Rigoni, que, de frente a Boeck, conseguiu apenas um toque, vendo o goleiro levar a melhor.

A jogada gerou um escanteio e, após a cobrança, a bola foi parar no lado esquerdo. De lá, Benitez acertou lançamento em diagonal para Daniel Alves, que estava livre na grande área. Ele finalizou em cima de Boeck, que se jogou na frente do lateral-direito para diminuir o espaço. Na sobra, o jogador do São Paulo rolou a bola para quem vinha atrás, mas a conclusão não foi boa.

O técnico Vojvoda corrigiu os espaços cedidos entre os zagueiros e o jogo passou a ficar muito preso no meio de campo. Quando tinha a bola, o Fortaleza seguia mais objetivo e ainda teve chance em potencial com Crispim recebendo bola alta de frente para Volpi, tentando dar um chapéu, mas não tendo espaço para concluir a jogada; e um cruzamento de Éderson, da linha de fundo, que Felipe concluiu de pé trocado, para fora.

O início do segundo tempo foi parecido. O Fortaleza chegava bem mais à área do São Paulo, porém não tinha chances tão claras de gol. Crespo e Vojvoda fizeram modificações no time e as peças que entraram fizeram efeito para os dois lados.

Robson, por exemplo, além de assustar em um chute colocado de fora da área, foi o responsável por lançar a bola que Pikachu dividiu com Volpi, aproveitou falha do goleiro e depois, com o gol escancarado, só mandou para a rede, aos 38 minutos.

A essa altura, o São Paulo já vencia por 2 a 0, com dois gols de Rigoni. Primeiro, o argentino recebeu bola de Reinaldo, que arrancou pela esquerda, dominou, invadiu a área, levou para o pé canhoto e bateu rasteiro, mandando no canto esquerdo de Boeck, aos 23. Dez minutos depois, Liziero, que saiu do banco, lançou o atacante em velocidade, ele ganhou de Titi na corrida e bateu na saída do goleiro do Leão, agora do outro lado, novamente rasteiro.

Marcelo Boeck ainda salvou dois chutes fortes de Reinaldo de dentro da área, já na etapa final do jogo e mais uma vez o time foi recompensado pela entrega até os últimos minutos.

Aos 47, o chileno Henríquez cruzou da direita e Romarinho, que falhara no segundo gol são-paulino, desviou para o gol de dentro da pequena área. Os dois entraram no decorrer do jogo.

São Paulo 2x2 Fortaleza

São Paulo

3-5-2: Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Dani Alves, Luan, Nestor (Liziero), Benitez (G. Sara) e Reinaldo; Rigoni (Luciano) e Pablo. Téc: Crespo

Fortaleza

3-5-2: Boeck; Tinga, Titi e Jussa; Pikachu, Éderson (Edinho), Felipe, M. Vargas (Romarinho) e Crispim (Ronald); David (Robson) e W Paulista (A. Henríquez). Téc: Vojvoda

Local: Estádio Morumbi, em São Paulo-SP

Data: 25/8/2021

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-FIFA/GO

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva-FIFA/GO e Bruno Raphael Pires-FIFA/GO

VAR: Wagner Reway-FIFA-VAR/PB

Cartões amarelos: G. Sara, Léo (SPO)

Renda e Público: não houve, devido a pandemia do novo coronavírus

Gols: 23min/2T - Rigoni; 33min/2T - Rigoni; 38min/2T - Pikachu; 47min/2T - Romarinho

