Paralimpíada: conheça mais sobre tiro com arco adaptado na Tóquio 2020

O programa Sem Censura desta segunda-feira (23) entrevistará o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro Andrew Parsons. O dirigente conversa com a jornalista Marina Machado sobre a Paralimpíada de Tóquio e traça um raio-x da delegação brasileira nos jogos que acontecem de 24 de agosto a 5 de setembro.

Os debatedores convidados desta edição são Sérgio du Bocage, jornalista de esportes da TV Brasil, e Estevão Lopes, advogado e atleta paralímpico. O esporte paralímpico no Brasil e as expectativas para Tóquio 2020 são alguns dos temas do bate-papo com Andrew Parsons.

Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense, Parsons foi eleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) em 2017. Ele já havia presidido o Comitê Paralímpico Brasileiro de 2009 até aquele ano. Foi também vice-presidente e membro do Conselho Executivo do IPC, participou da Comissão de Rádio e Televisão do Comitê Olímpico Internacional (COI), da Comissão de Coordenação dos Jogos de Tóquio 2020 e do Canal Olímpico do COI.

