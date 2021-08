Brasileirão: Vasco e Londrina jogam em São Januário pela série B

Nesta quarta-feira (18), às 21h30,. Vasco e Londrina fecham suas participações no primeiro turno do Brasileirão Série B em São Januário. Os anfitriões precisam vencer para se aproximar do G4, enquanto os visitantes jogam pra sair do Z4. O Cruzmaltino vem de derrota por 2 a 1 para o Belém do Pará. O Tubarão, por sua vez, ganhou do Vila Nova-GO por 1 a 0 dentro de casa no Paraná.

O Gigante da Colina vai contar com os medalhistas olímpicos no time esta noite. No gol, Lucão substitui o suspenso Vanderlei. E na zaga, Ricardo Graça faz dupla ao lado de Miranda.

O técnico Lisca também vai ter a volta do lateral Léo Mattos. No meio de campo, a dúvida é entre Bruno Gomes e Juninho.

Já o Londrina do treinador Marcio Fernandes vai ter Caprini no lugar do suspenso Lourenço.

Fora dos gramados, o Vasco foi surpreendido pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho que mandou executar, de uma só vez, a dívida de 93,5 milhões e meio de reais com ações trabalhistas. A diretoria promete recorrer e voltar a pagar de forma parcelada.

