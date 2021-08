Evelyn e Petrúcio serão porta-bandeiras do Brasil na Paralimpíada

A Ferroviária venceu o Santos por 3 a 2 na tarde deste domingo (15) no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) no jogo de ida das quartas de final da Série A1 do Brasileiro Feminino. A partida decisiva deste confronto está marcada para segunda-feira (23) na Vila Belmiro. Nesse jogo, a Ferroviária joga pelo empate. O Santos precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Qualquer vitória pelo placar mínimo das Sereias da Vila leva a decisão aos pênaltis.

50' 2T - FINAL DE JOGO NA FONTE LUMINOSA!



Com gols de Rafa Mineira, Monalisa e Aline Gomes, as Guerreiras Grenás vencem o Santos por 3 a 2 e saem na frente por uma vaga nas quartas-de-final!



AFE 3-2 SFC #LocomotivaNosTrilhos #VamosGuerreiras #BrasileiroFeminino #AFExSFC pic.twitter.com/wu81262yt4 — Guerreiras Grenás (@guerreirasgrena) August 15, 2021

O primeiro gol do jogo foi das Sereias da Vila. Aos sete minutos, Sole James roubou a bola e tocou para Ketlen que, de dentro da área pela esquerda, chutou forte e balançou as redes. O empate veio aos 16 minutos. A goleira santista deu rebote e Rafa Mineira completou por cobertura para deixar tudo igual. A virada veio logo depois, aos 22 minutos. Carol aproveita boa jogada pela direita e chutou para bela defesa da goleira do Santos. Na volta, Monalisa deu um lindo chute no ângulo. As Sereias da Vila ainda tiveram tempo para empatar o jogo na etapa inicial. Aos 42, depois do arremesso lateral, Ketlen cruzou e Sole James marcou de cabeça. Aos 30 minutos da etapa final, Aline Gomes aproveitou cruzamento de Barrinha e fechou o placar.

FIM DE JOGO! #SereiasDaVila perdem por 3 a 2 no jogo de ida das quartas de final do #BrasileirãoFeminino. Os gols da equipe santista foram marcados pela Ketlen e Sole. pic.twitter.com/tgiGThFCK3 — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) August 15, 2021

Neste domingo (15) ainda ocorre outra semifinal. Às 20h, o Avaí/Kindermann-SC mede forças com o Corinthians na Ressacada, em Florianópolis, na reedição da última decisão do Brasileiro, vencido pelo Timão. Na segunda-feira (16), às 17h, o Internacional encara o São Paulo no Beira-Rio, em Porto Alegre.

