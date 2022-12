O que estudar para o Enem: confira dicas para a prova

Estar por dentro do que o vestibular pede e seguir um bom roteiro de estudos pode fazer toda a diferença na hora de tentar uma vaga no ensino superior

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) surgiu em 1998 com o objetivo de avaliar os estudantes que concluíram a última etapa da formação básica e é a principal porta de entrada dos brasileiros para a universidade.



Dessa forma, por meio da nota de prova, os participantes podem concorrer a vagas em instituições de ensino superior públicas e privadas, mediante a programas disponibilizados pelo Governo Federal como o Sisu, Prouni e Fies.



O Enem 2022 será aplicado em dois fins de semana distintos: nos dias 13 e 20 de novembro. Serão dois cadernos, cada um contendo duas áreas do conhecimento com 45 questões cada, além de uma redação.



O que estudar para o Enem: como se preparar para a prova?

Confira abaixo um passo a passo simples que pode ajudar você a organizar o que estudar para o Enem:



Faça um planejamento de estudos

Para fazer um planejamento de estudos, é necessário rever uma série de critérios como rotina e saúde para, só no fim, montar os conteúdos a serem estudados, dando prioridade para os assuntos que mais caem no Enem.



Aposte em simulados para treinar

A resolução de questões está entre os métodos mais eficazes para estudar para o Enem. Mais do que apenas resolver questões, os simulados do Enem possibilitam ao estudante se adaptar ao modelo da prova, como a estrutura, quantidade de questões e o tempo disponível.

Estude as provas dos anos anteriores

Estudar e resolver questões de edições anteriores do Enem é uma das formas mais eficazes para o aprendizado a curto prazo.



Para quem deseja ter acesso às provas antigas do Exame Nacional do Ensino Médio é muito simples: basta acessar a sessão Gabaritos e Provas do portal do Inep. Lá estão disponíveis todas as edições desde a primeira aplicação em 1998.



Apesar de ter todas as versões no Inep, o aconselhável é usar somente as provas aplicadas a partir de 2009 com o formato atual.

Acompanhe as notícias

É padrão do Enem utilizar notícias para contextualizar as questões e até a redação, além da importância de estar atualizado dos principais acontecimentos para as questões de atualidades.

Ler jornais e portais de notícias diariamente é a forma mais eficaz para se sair bem nesses quesitos. O POVO apura, produz e publica diariamente notícias sobre Ceará, Brasil e Mundo, e pode ser uma ferramenta importante para se preparar em atualidades.

O que estudar para o Enem: quais os temas mais comuns?

Uma boa alternativa para se preparar para o Enem é ficar atento aos assuntos que mais caem no Enem.

Confira quais temas são mais prováveis que estejam na prova mais esperada por estudantes de todo o país:

Interpretação de texto

Dominar a interpretação de texto é essencial para se dar bem na prova do Enem. Invista na leitura de gêneros textuais diferentes do que você está habituado a ler. Outra dica importante é ler pausadamente e com atenção, e caso seja necessário repetir o processo.

Veja lista de gêneros textuais para adotar a leitura:

Romances;

Poesias;

Jornais;

Contos;

Cartas;

Crônicas;

Narrativas.

Intertextualidade

A intertextualidade acontece quando um texto faz referência implícita ou explícita a alguma obra preexistente. Utilizar dessa técnica pode trazer muitos benefícios, além de demonstrar um conhecimento de mundo amplo.

Para entender melhor a intertextualização, é necessário possuir um repertório sociocultural aprimorado e uma leitura atenta. Isso porque, muitas vezes, ela aparece de maneira sutil e implícita de formas variadas, como por exemplo: conectando mensagens de diferentes gêneros textuais, de uma ou mais fontes.



Consciência ambiental



Ter consciência ambiental é compreender o meio ambiente em sua totalidade e as consequências que certos atos no cotidiano podem causar a ele.

Saber que a sobrevivência dos ecossistemas depende do coletivo o que mostra que ter consciência ambiental requer a busca por informações.

Com toda essa luta para que mais pessoas busquem o conhecimento, ainda é preciso lidar com os efeitos que a falta de consciência ambiental causa, sendo um deles a mudança climática.

O que mais será abordado nesse tema é como a sociedade vem se moldando de acordo com a Era do Antropoceno, que nada mais é do que a sociedade pós-industrial.



História do Brasil

A História do Brasil é dividida, consensualmente e para fins didáticos, em três períodos: Período Colonial, Período Imperial e Período Republicano.

Confira tópicos que podem cair no Exame Nacional do Ensino Médio:

Segundo Reinado;

Governos pós-Ditadura Militar;

Era Vargas;

República Velha

Administração colonial;

Ditadura Militar;

Sistema e economia colonial;

República populista;

Crise do Sistema Colonial;

Processo de independência.

América Latina

No século XX, os governos ditatoriais se alastraram por toda a América Latina. Além da ditadura brasileira, que conhecemos e estudamos mais a fundo na escola, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai também passaram por momentos de restrição de liberdades individuais. Estar atento sobre esses temas pode ser uma boa dica para quem irá fazer o Enem.

Políticas Públicas

Questões relacionadas à política estão quase certas de estarem presentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entre elas, questões sobre políticas públicas são uma boa pegada para quem está se preparando para ficar de olho na hora de estudar.

Movimentos Sociais

Luta por terra: insurreições camponesas na França; Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Reforma Agrária; Reforma Urbana. Questão ambiental: desmatamento; consumismo; obsolescência programada; expansão da fronteira agrária; preservação da Amazônia. Esses são alguns dos assuntos sobre movimentos sociais que mais caem no Enem.

Probabilidade

Em geral, as questões de probabilidade no Enem são baseadas em ideias simples que não exigem um grande conhecimento de fórmulas matemáticas.

As questões costumam cobrar o cálculo da probabilidade de situações-problemas (podendo ser só a aplicação da fórmula da probabilidade) ou de situações que envolvem probabilidade da união, probabilidade da intersecção ou mesmo probabilidade condicional.

Coesão e coerência

No Enem, a coerência é cobrada na competência 3 e analisa se o participante organizou as ideias e conceitos do texto com propriedade e em defesa de um ponto de vista.

Apesar de se relacionar com a coesão, a coerência se refere ao campo conceitual, enquanto a coesão analisa a superfície do texto.

O que estudar para o Enem 2022

Funções de linguagem

De acordo com levantamento realizado pelo Sistema Poliedro, funções de linguagem é o 2º conteúdo que mais cai no Enem na parte de interpretação de linguagens com 11,7% das questões sobre o assunto. Na prova, esse conteúdo é cobrado a partir da interpretação de textos, cabendo ao candidato identificar qual a função de linguagem predominante nele.



Figuras de linguagem

Figuras de Linguagem é um assunto recorrente desde a reformulação do Enem em 2009. Metáfora, comparação, metonímia, sinestesia, eufemismo, personificação, silepse, pleonasmo, hipérbole, paradoxo e ironia estão entre as figuras mais cobradas a partir da interpretação de textos, quadrinhos e imagens.

Cancioneiros e composições populares

Cancioneiros são coletâneas de manuscritos de cantigas trovadorescas e pode cair no Enem por meio de questões com letras de cantigas de amor, amigo e escárnio, por exemplo.



Variação linguística

Entre os assuntos que mais caem no Enem, a variação linguística nasceu a partir da variação histórica e cultural de cada região do Brasil, como sotaque e dialetos. Ao estudar esse assunto é importante ter atenção ao preconceito linguístico.

Veja abaixo as principais classificações de variações linguísticas que podem cair no Enem:

Diatópica, ou variação regional: sotaque, vocabulário e expressões típicas de uma região;

Diastrática ou sociocultural: gírias;

Diafásica ou estilística: quando a pessoa escolhe um estilo mais formal, informal, literal, figurado, dependendo da situação e da intenção;

Diacrônica: variação histórica, como as mudanças que a língua sofre com o passar do tempo.

Tipos de textos e gêneros de texto

Poemas, charges, histórias em quadrinhos, artigos de opinião e reportagem são alguns dos tipos de gêneros textuais que mais caem no Enem.

No exame, a capacidade do candidato em identificar e diferenciar esses gêneros é a maneira mais comum a ser cobrada.



Interpretação de textos

Interpretação de textos é um dos assuntos que mais caem no Enem de forma geral e pode estar em conjunto com outros assuntos. Logo, é importante treinar esta habilidade e você pode melhorar das seguintes maneiras:

Ler tabelas, gráficos e imagens;

Identificar o verbo nos textos;

Leia diferentes gêneros textuais;

Escute músicas e se atente a cada trecho.

Intertextualidade

Tendo em vista sua definição, a intertextualidade pode ser cobrada no Enem de diversas maneiras e não se limita à área de linguagens.

Seja por meio de seus conceitos integrados nas perguntas da prova de língua portuguesa, na redação com o objetivo de avaliar o repertório sócio-cultural do aluno ou até mesmo nas questões de outras áreas do conhecimento que não seja linguagens, para fazer a relação de conceitos.

Linguagem não verbal

A linguagem não verbal é um tipo de linguagem que não se estabelece por meio de palavras e a comunicação pode existir por meio de figuras, símbolos e códigos, por exemplo.

No enem, esse conteúdo é predominante por meio de charges.



Como se preparar para o Enem do zero?

Antes de saber o que estudar para o Enem do zero, é importante primeiro organizar sua rotina e conhecer a estrutura da prova do Ministério da Educação.

Além disso, por ser um vestibular que contém muito conteúdo acumulado distribuído em um total de 180 questões, separar os assuntos que mais caem no Enem de cada área é um grande começo.

Confira abaixo passos fundamentais para começar sua jornada no Enem do zero:



1. Faça um cronograma de estudos

Organizar seu tempo para montar uma rotina de estudos é o primeiro passo

Organize sua rotina

Faça um cronograma de sua rotina incluindo horários fixos com atividades indispensáveis do seu dia a dia como escola, trabalho, sono, alimentação e banho, por exemplo.

Reserve um tempo para lazer e descanso

Depois de separar atividades de horários fixos, é importante estabelecer primeiro seu tempo de descanso e lazer para só depois começar o seu planejamento de estudos.

Reserve um tempo para imprevistos

Com seus horários fixos e de lazer reservados, é preciso abrir um espaço para imprevistos para evitar abrir mão de suas atividades indispensáveis e, principalmente, do seu descanso. Para isso, após seu cronograma de estudos fixo montado, estabeleça horários durante a semana que possam ser flexibilizados para possíveis imprevistos.

Defina seus horários de estudo e conteúdos

Feito tudo isso, é hora de definir os seus horários de estudos com os respectivos conteúdos. É importante separar as matérias que você possui maior dificuldade para separar um tempo maior para elas, além de especificar cada conteúdo.

Faça cronogramas semanais

Não é aconselhável fazer um cronograma de estudos anual pela instabilidade e ajustes que podem acontecer em sua rotina ao longo do ano. Logo, fazer um cronograma de estudos semanal de acordo com a sua realidade é o ideal.



2. Separe os principais conteúdos que caem no Enem



O vestibular do Enem cobra diversas áreas do conhecimento, como: Redação, Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza e, para otimizar seu tempo, separar os assuntos que mais caem no Enem é uma ótima alternativa.

Veja a seguir o que cai no Enem:

Ciências Humanas

Período colonial e escravidão no Brasil

Era Vargas

Ditadura Militar no Brasil

Revolução Industrial

Primeira e Segunda Guerra Mundial

Nazismo e Fascismo

Guerra Fria

Urbanização

Globalização

Meio Ambiente

Migrações

Geopolítica

Relações de trabalho

Movimentos Sociais

Pensadores da Grécia Antiga

Linguagens

Interpretação de texto

Gramática

Estruturas textuais

Movimentos literários

Esportes e cuidados com o corpo

Modernismo

Vanguardas europeias

Vocabulário

Conjugação verbal

Ciências da Natureza

Ecologia e sustentabilidade

Ecossistema

Sistema Imunológico

Genética, DNA e RNA

Estequiometria

Ligações químicas e polaridade

Reações orgânicas e inorgânicas

Eletroquímica

Radioatividade

Cadeias Carbônicas

Energia, trabalho e potência

Ondas

Mecânica

Acústica

Calorimetria

Matemática

Equações e funções de 1° e 2° grau

Porcentagem

Matemática financeira

Razões e proporções

Noções de estatística

Circunferências

Leitura e interpretação de gráficos

Geometria plana e espacial

3. Utilize a internet a seu favor

Veja abaixo cinco aplicativos gratuitos que podem ser aliados nos estudos para o Enem:

Enem - INEP

O Inep possui um aplicativo com conteúdo gratuito de apoio para o Enem com provas e gabaritos de exames anteriores, além de demais informações do participante.

Aprovado

O aplicativo é gratuito e pode ser utilizado como um gerenciador de tempo para os estudos. Além de configurar e controlar horários programados, o aplicativo também permite gerar gráficos de estudos detalhados que mostram a evolução e desempenho do estudante em determinadas matérias e conteúdos.



PhotoMath

O PhotoMath permite que a câmera do celular seja usada para resolver problemas matemáticos, de modo que o estudante acompanhe a resolução de cada problema matemático em passos simples. Além disso, o aplicativo não precisa de internet para ser utilizado.



Redação Nota 1000



A redação é um dos pontos mais cruciais para a aprovação no Enem, e por meio do aplicativo Redação Nota 1000, o estudante consegue ter suas redações corrigidas por professores. O aplicativo é gratuito e primordial para quem estuda pro vestibular do Enem por conta própria, podendo ser usado também como complemento para quem já é acompanhado por professores de redação.



Geekie Games



Reconhecido pelo Ministério da Educação, o aplicativo reúne videoaulas, simulados, resumos e questões no modelo do que cai no Enem.



Conclusão

O Enem é o principal vestibular para ingressar no ensino superior do Brasil e, por isso, é fundamental preparar um cronograma de estudos para o exame e estar por dentro dos assuntos que mais caem no Enem.

Na prova de linguagens, por exemplo, de acordo com levantamento do Sistema Poliedro, o tema mais mencionado é o de Tendências Contemporâneas, que representa 25% das questões.

Além disso, O POVO possui um canal voltado para o Enem 2022, com dicas que vão desde como pedir a isenção da prova até como fazer uma boa redação.

Boa sorte nos estudos!

