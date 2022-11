Quando sai a nota do enem: confira detalhes da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, é um dos maiores exames aplicados no país e funciona como meio de acesso à educação universitária, sendo uma espécie de vestibular ao nível nacional.

Leia o texto e saiba mais sobre o Enem 2022.

Qual o dia da prova do Enem?

Em 2022, as provas acontecem em todo o País nos dias 13 e 20 de novembro.

Como funcionam os dias de prova do Enem

No primeiro dia do exame, os participantes responderão às questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e escreverão uma redação dissertativa-argumentativa. Pelo volume de atividades, o primeiro domingo do Enem dura 5h30.

No segundo dia de prova, serão avaliados os conhecimentos dos alunos nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Nesse caso, a duração do exame é de 5h

Quando sai a nota do enem: como é formada a nota?

Ainda não foi estabelecida uma data para a divulgação do resultado do Enem 2022, mas normalmente as notas dos estudantes saem entre Janeiro e Fevereiro do ano seguinte ao que foi aplicada a prova.



O resultado do Enem 2022 poderá ser acessado por meio da área do participante, no site do Inep.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

A prova de Linguagens e suas Tecnologias demanda do aluno um olhar articulado do ponto de vista não só da Língua Portuguesa, mas também da literatura, das artes visuais, da Educação Física e da língua estrangeira (espanhol ou inglês).

Ciências Humanas e suas Tecnologias

As Ciências Humanas estudam o ser humano de modo a investigar as relações do homem, da cultura e da sociedade.

Essas ciências abordam sobre diversos aspectos da vida, como linguagem, produção de conhecimento, a própria ciência, fornecendo ao estudante o desenvolvimento de uma visão crítica sobre as diversas questões sociais.

As ciências humanas, são compostas pela Filosofia, Sociologia, História, Geografia, Letras, Teologia, Antropologia, Comunicação Social, Psicologia, Linguística, Artes etc.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

As ciências da natureza correspondem às áreas do conhecimento que se dedicam ao estudo dos corpos vivos e não vivos. No Enem, englobam as disciplinas de Química, Física e Biologia e pode abarcar também a geologia e a astronomia.

Matemática e suas Tecnologias

O vestibulando construirá uma visão integrada dessa disciplina aplicada à realidade com base no aprofundamento de conhecimentos matemáticos estruturantes para aplicação da ciência a fim de solucionar problemas que envolvam o cotidiano.

Quando sai a nota do Enem 2022

Como conferir o gabarito após a prova?

O gabarito oficial é disponibilizado online pelo Inep normalmente até três dias úteis após o último domingo de provas. No entanto, equipes de professores de diversas escolas do Brasil, se reúnem para comentar o exame e corrigi-lo.

Enem 2022 digital: como funciona?

O ENEM Digital 2022 é uma versão da prova que antes só existia na modalidade impressa. O único papel impresso da prova será o da redação, além de uma versão física do gabarito para o candidato levar para casa.

É importante frisar que as provas não são feitas por meio de um computador pessoal. Bem como na modalidade impressa, os alunos devem se direcionar a uma instituição de ensino onde ocorrerá a aplicação do exame.

Como acessar o gabarito digital do Enem?

Para acessar o gabarito do enem digital o procedimento é o mesmo para quem faz a prova impressa, já que as questões são as mesmas.

Durante o exame, o gabarito poderá ser manuscrito pelos estudantes, mas só será liberado para ser levado à casa 30 minutos antes do final da prova.

Onde é possível usar a nota do Enem 2022?

A partir do resultado do Enem 2022, é possível utilizar a nota para garantir o ingresso em universidades públicas, dentre estaduais e federais, e privadas.

Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

O Sistema de Seleção Unificada é o portal em que as instituições públicas de ensino superior disponibilizam suas vagas para quem fez o Enem. A seleção ocorre duas vezes ao ano, antes do início de cada semestre letivo.

Por meio do Sisu, os candidatos têm a noção se, com base na nota obtida, estariam entre os selecionados para ingressar em um determinado curso. Lembrando que é permitido trocar de curso durante todo o período de inscrição.

Encerrado o processo de seleção, as listas dos candidatos aprovados são liberadas de modo que eles deverão realizar a matrícula na instituição em que foram aceitos.

Prouni

O Programa Universidade Para Todos foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) para fornecer a estudantes de baixa renda e sem diploma de nível superior bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares.

O Prouni abre inscrições duas vezes ao ano no início de cada semestre letivo. A seleção dos bolsistas leva em consideração a nota obtida no Enem, a renda familiar per capita de cada concorrente e o curso desejado.

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

O Fies é uma ação do Governo Federal cujo objetivo é financiar a educação superior de estudantes matriculados em universidades privadas com avaliação positiva segundo os parâmetros do Ministério da Educação.

Conforme a renda familiar mensal bruta do estudante inscrito no programa, o governo pode financiar integralmente o valor dos encargos cobrados pelas instituições de ensino que aderem ao Fundo.

Para obter financiamento do curso, o estudante deve atender aos seguintes requisitos:

ter participado do Enem a partir de 2010 e obtido média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero;

ter sido selecionado no processo seletivo do Fies conduzido pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação

Faculdades privadas



Muitas faculdades privadas ao redor do brasil utilizam, além de seus próprios processos seletivos, a nota do enem como forma de ingresso. Isso possibilita que o aluno possa estudar em instituições privadas de qualquer estado do país.

Como acessar a nota final do Enem?

Para conferir as notas das provas do Enem basta acessar o site do Inep e clicar em “Página do Participante – Entrar com gov.br”.

Com o resultado do Enem em mãos, para saber sua média final, basta somar as cinco notas individuais e dividir por cinco.

A nota também pode ser calculada com base no peso que cada instituição determina para cada uma das cinco provas, com o peso variando conforme o curso escolhido.

Notas de corte: como funcionam no Enem?

A nota de corte é a pontuação mínima necessária que os candidatos precisam obter para que garantam a vaga no curso desejado. Essa nota final se refere a pontuação do último colocado a ingressar pelo Sisu em um determinado curso de uma universidade.

Conclusão



Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre as notas do Enem, basta fazer o cálculo e participar do Sisu quando a seleção estiver acontecendo. E boa sorte!