Lula x Bolsonaro: mulher joga achocolatado em outra durante briga em supermercado

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutiram e trocaram agressões em um supermercado na última quinta-feira, 3. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do bate-boca, que evolui para uma briga na qual uma mulher joga achocolatado em pó na outra.

É possível ver um grupo de pessoas gritando “Bolsonaro”, enquanto outros fazem um L com as mãos. Duas mulheres trocam empurrões e tapas, mas são contidas por funcionários e pessoas próximas. Na sequência, uma delas pega uma caixa de achocolatado na prateleira e arremessa o conteúdo na direção da outra, que reage e parte para cima.

De acordo com uma publicação no canal do portal UOL, no YouTube, o caso teria ocorrido na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Briga entre eleitores de Lula e Bolsonaro em supermercado vira embate corporal entre duas mulheres. Uma delas parte para a agressão, a outra revida jogando um pacote de ACHOCOLATADO na rival pic.twitter.com/qCoWfvWWIe — BCharts (@bchartsnet) November 3, 2022

Tags