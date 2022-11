Manifestantes golpistas comemoraram a informação falsa de que Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia constatado a "possibilidade de erro grave" na eleição deste ano, fato que favoreceria a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), em detrimento de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito democraticamente o próximo presidente da República. No entanto, a informação era falsa.

A mensagem foi lida por um homem que estava falando com os golpistas por meio de sistema de som, em frente a uma unidade do Exército, em São Paulo. Ele cita o portal R7 como fonte, mas o link disponibilizado na mensagem - que O POVO teve acesso, veja aqui - direcionava a imagem do humorista Tiririca. "É mentira, abestado", brinca a peça.

Bolsonaristas comemoram informação falsa de que TSE identificou "erro grave" nas eleições pic.twitter.com/McT9jtupNV

Quando a informação falsa foi anunciada pelo locutor, houve comemoração entre os manifestantes antidemocráticos com gritos eufóricos, pulos de alegria e bandeiras do Brasil sacudidas à exaustão. "É Brasil", comemorou um dos golpistas presentes.

Esta foi a segunda vez que bolsonaristas caíram em fake news compartilhadas em aplicativos de mensagens. Na terça-feira, 1º, em Porto Alegre (RS), outro grupo antidemocrático celebrou a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A informação também era falsa.



