PRF: Rio tem três rodovias interditadas totalmente e quatro parcialmente

No Estado do Rio, três trechos de rodovias seguem totalmente interditados, quatro têm interdições parciais, outras quatro têm concentração de manifestantes sem interdição da via e oito pontos de protesto foram encerrados, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal às 15h20.

Os manifestantes protestam contra a derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial do último domingo, 30, e exigem intervenção militar para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva seja impedido de tomar posse, em janeiro. Três trechos de rodovias permanecem totalmente interditados. Na BR 116, no km 76, em Teresópolis, 50 manifestantes interditam totalmente a via. Segundo a PRF, a situação é tensa.

Na mesma BR 116, no km 251, em Volta Redonda, a pista está totalmente interditada por cerca de 30 manifestantes, que incendiaram pneus. A terceira interdição total ocorre na BR 356, no km 50, em Itaperuna, onde 60 manifestantes protestam pedindo o fim da democracia.

Quatro trechos de estradas têm interdições parciais. Na BR 493, no km 0, em Itaboraí, aproximadamente 30 manifestantes interditam parcialmente a pista. O trânsito flui em sistema de siga e pare, apenas para veículos de passeio. Pneus foram incendiados na pista. A Tropa de Choque da Polícia Militar está no local.

Na BR 101, no km 576, em Paraty, 50 manifestantes interditam a pista em ambos os sentidos. Uma faixa de acostamento é liberada por dez minutos, com intervalos de meia hora fechada, em sistema de pare e siga. Também na BR 116, no km 310, em Itatiaia, a pista está parcialmente interditada nos dois sentidos. Veículos pequenos, ônibus e ambulâncias trafegam lentamente pelas faixas da esquerda e pistas auxiliares.

Na BR 040, no km 61,5, em Petrópolis, a pista está parcialmente interditada, segundo a PRF. Em quatro pontos das rodovias há concentração de manifestantes, sem interdição das vias. Isso ocorre na BR-116, no km 170, onde 40 manifestantes permanecem no acostamento.

Na BR-040, cerca de 20 pessoas se concentram no km 119, no acostamento. Na mesma rodovia, no km 113, em Duque de Caxias, manifestantes se concentram e fazem interdições pontuais. No BR 493, no km 20, em Magé, 20 manifestantes ocuparam a via, que foi liberada com auxílio da Polícia Militar. Eles permanecem no acostamento.

Em oito trechos de rodovias as interdições foram encerradas. Na BR 116, no km 197, em Queimados, onde 30 manifestantes protestavam, o ato foi desfeito às 11h28 desta terça-feira. Também na BR-116, no km 180, 20 manifestantes interditavam o trânsito, mas a pista foi liberada às 12h25 desta terça. Os bolsonaristas permanecem no acostamento.

Ainda na BR 116, no km 281, em Barra Mansa, a pista estava interditada totalmente nos dois sentidos, mas a pista foi liberada no sentido Rio às 14h48, após a interdição da Tropa de Choque da Polícia Militar. Na BR 101, no km 297, em Itaboraí, 30 manifestantes interditavam o trânsito em ambos os sentidos, mas a pista foi liberada às 12h10 para limpeza e minutos depois o trânsito voltou a fluir. Segundo a PRF, os manifestantes deixaram o local às 13h30.

Também na BR 101, no km 531, a pista foi liberada com atuação de agentes de segurança. Os manifestantes permanecem aglomerados às margens da rodovia. A mesma situação ocorre nos kms 486 e 456 da BR 101. Na BR 393, no km 104, em Sapucaia, 50 manifestantes interditavam parcialmente a via em ambos os sentidos. A obstrução acabou às 11h desta terça-feira.

