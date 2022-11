Sarrubbo cria força-tarefa do MP de SP para investigar bloqueios nas estradas

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, montou nesta segunda-feira, 31, uma força tarefa para investigar os bloqueios em estradas estaduais e áreas urbanas após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

O grupo de trabalho será composto por membros Promotoria de Justiça da Habitação e do Urbanismo da Capital e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O chefe do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) afirma que o órgão tem a atribuição de "promover a defesa da ordem jurídica e do regime democrático". A resolução que criou a força-tarefa também aponta que as interdições "ofendem os direitos fundamentais à locomoção e à circulação".

O MP informou que Sarrubbo está em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Estado e com o comando-geral da Polícia Militar para desmobilizar as manifestações.

Um grupo de manifestantes fechou a Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna nesta tarde. Eles estenderam uma faixa contra o presidente eleito Lula e chegaram a bloquear todo o trânsito, mas ao longo do dia uma pistas foi liberada.

