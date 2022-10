Piauí foi o estado com maior vantagem de votos para Lula; Ceará foi o 4º

Piauí foi o estado com maior porcentagens de votos favoráveis ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 30. O petista teve 76,82% dos votos válidos no estado, cerca de 1.5 milhões de eleitores. O atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), teve pouco mais de 459 mil votos.

O dado foi contabilizado com 98,83% das seções totalizadas no estado. Em uma eleição apertada, Lula teve vantagem em todos os estado nordeste. As maiores vantagens foram, além do Piau, na Bahia (72% a 27%) e no Maranhão (70% a 29%).

Confira como ficou a votação de Lula no Nordeste:

Piauí (76% a 23%)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bahia (72% a 27%)

Maranhão (70% a 29%)



Ceará (69% a 30%)

Sergipe (67% a 32%)



Paraíba (66% a 33%)



Pernambuco (66% a 33%)



Rio Grande do Norte (65% a 34%)

Alagoas (58% a 41%)

Tags