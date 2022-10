Pesquisa Ipec: em SP, Bolsonaro tem 53% e Lula, 47%, dos votos válidos

18:17 | Out. 29, 2022

Pesquisa Ipec divulgada neste sábado (29) mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 53% dos votos válidos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% no Estado de São Paulo.

Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 27 e 29 de outubro em 84 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número SP-03129/2022.

