Investigada pela PF, ex-mulher de Bolsonaro viaja à Noruega antes do 2º turno

Ana Cristina disputou as eleições no DF, mas obteve apenas 1,4 mil votos e não se elegeu

A segunda ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL), Ana Cristina Valle (PP), mãe de Jair Renan, viajou dias antes do segundo turno das eleições para a Noruega. A advogada não definiu data para volta ao Brasil.

As informações são da colunista Juliana Dal Piva, do UOL. Conforme a reportagem, Cristina tem mantido postura discreta após o primeiro turno. Ela disputou vaga Câmara Legislativa do Distrito Federal, chegou a usar o nome "Cristina Bolsonaro" para tentar colar na imagem do chefe do Executivo, mas obteve apenas 1.485 votos e não se elegeu.

Atualmente, a advogada é investigada pela Polícia Federal (PF) pela compra de uma mansão no valor de R$ 3 milhões em Brasília, em 2021, com o uso de um laranja, conforme revelado pelo UOL.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a ex-mulher de Bolsonaro está com o sigilo bancário quebrado junto com o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), em um procedimento que apura a nomeação de funcionários fantasmas e da prática ilegal de "rachadinha" no gabinete do filho do presidente.

Durante 2001 e 2008, Cristina foi chefe de gabinete e, nesse período, ao menos sete familiares dela foram nomeados para cargos. Todos eles são investigados pelo Ministério Público do RJ como funcionários fantasmas.

Conforme a colunista, interlocutores afirmam que a advogada tem intenção de vender o imóvel na capital federal, além de temer o aprofundamento nas investigações em caso de uma eventual derrota de Bolsonaro.

Cristina obteve cidadania na Noruega e viveu por lá entre 2009 e 2014, período em que estava separada de Bolsonaro. Ela mudou-se para Brasília em 2021 e transferiu seu domicílio eleitoral, já com o intuito de concorrer nas eleições deste ano.



Sobre o assunto CNT/MDA: Lula tem 51,1% dos votos válidos; Bolsonaro, 48,9%

Bolsonaro abandona entrevista após insistir em mentira sobre o complexo do Alemão

Bolsonaro e Lula encerram campanha na véspera da eleição presidencial

Bolsonaro e Lula gastam R$ 42 mi nas redes; presidente ainda lidera alcance

Bolsonaro e Lula focam em troca de acusações em debate deixam propostas de lado

Lula acusa Bolsonaro de não ter propostas econômicas: 'Está vendendo facilidade'

Tags