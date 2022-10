Prefeitura diz que estátua da Praça Portugal está em manutenção e não foi roubada por petistas

Em vídeo que foi compatilhado no Twitter, um homem citou a ausência do monumento em homenagem ao empresário Ivens de Sá Dias Branco

Um dia após apoiadores de Lula (PT) comemorarem o aniversário do ex-presidente na Praça Portugal, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza, mensagens afirmando que os lulistas haviam depredado o equipamento público começaram a circular nas redes sociais nesta sexta-feira, 28.

Em vídeo que foi compatilhado no Twitter, um homem citou a ausência do monumento em homenagem ao empresário Ivens de Sá Dias Branco, além do globo metálico que fica suspenso na praça. Ele levanta suspeita sobre a possibilidade de os "petralhas" terem "roubado" os objetos. "Estou sentindo falta do monumento do sr. Ivens Dias Branco", afirmou.

Manifestação do PT, ontem na praça Portugal em Fortaleza, roubaram até a estátua!! pic.twitter.com/OJdIPHCOjy

October 28, 2022

Na mesma rede social, e compartilhando o vídeo, uma seguidora escreveu que a estátua foi "roubada" depois da "manifestação do PT" nessa quinta-feira, 27, na praça Portugal.

Procurada pelo O POVO, a Prefeitura de Fortaleza informou que tanto a estátua quando o globo metálico foram retirados um dia antes de a manifestação em alusão o aniversário de Lula ocorrer no local.

"Os serviços foram autorizados pela gestão municipal por meio da Secretaria Executiva Regional 2. Além das restaurações da estátua e do globo, outros itens passarão por manutenção e melhorias, incluindo a base de sustentação do monumento e o letreiro ao fundo. A conclusão desse trabalho está prevista para o dia 09 de dezembro deste ano.", explicou a gestão municipal.

É falso que a estátua em memória de Francisco Ivens de Sá Dias Branco, assim como o globo metálico suspenso, tenham sido roubados da Praça Portugal. As peças foram removidas no dia 26 de outubro para manutenção e restauro, e devem ser reinstaladas até a 1ª quinzena de dezembro. — Sarto (@sartoprefeito12) October 28, 2022

