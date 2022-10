Lula ou Bolsonaro: confira lista de famosos que já declararam voto

O segundo turno das eleições se aproxima, será neste domingo (30), e alguns famosos já declararam sua intenção de voto em um dos candidatos que disputam o cargo de presidente da República.

Confira a lista de alguns dos famosos que votam em Lula (PT) ou em Jair Bolsonaro (PL).

Famosos que votam em Lula



Anitta

A cantora havia manifestado seu apoio ao ex-presidente Lula ainda no primeiro turno, em sua página no Twitter. “A partir desse momento eu sou Lulalá (no) primeiro turno", declarou Anitta. Em sua publicação, feita no dia 11 de julho, a artista disse que iria lutar por uma “novidade na política presidencial brasileira” para as próximas eleições.

A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno. E lutarei por uma novidade na politica presidencial brasileira nas próximas eleições. — Anitta (@Anitta) July 11, 2022

Desde então, Anitta vem reforçando sua oposição ao candidato Jair Bolsonaro. Em entrevista ao The Wall Street Journal Magazine, a artista fala das repercussões negativas de seu posicionamento. “Metade do país quer me matar, quer que eu morra, quer me bater”, relatou.

Pabllo Vittar

A artista Drag Queen declarou seu apoio a Lula também via Twitter após reprovar vídeo que mostrava um eleitor do Bolsonaro negando ajudar uma mulher que pedia auxílio para comer, pois votava no candidato do PT. Em sua publicação, a cantora fez apelo para seus seguidores votarem em Lula no primeiro turno, e declarou que o país que quer é um Brasil sem fome.

que homem nojento gente vamos de lula no primeiro turno !!!! boraaaaaa pelo amor de Deus eu nao quero ter que sentir raiva !! O Brasil que eu quero é um Brasil SEM FOME! — Pabllo Vittar (@pabllovittar) September 10, 2022

Felipe Neto

O youtuber declarou seu apoio a Luiz Inácio da Silva no dia 25 de setembro em publicação nas redes sociais. “É hora do amor vencer o ódio!” disse Felipe Neto. Acompanhando a mensagem, o produtor de conteúdo publicou uma foto em que aparecia com o ex-presidente fazendo o gesto de campanha do PT, o “L”.

É hora do amor vencer o ódio!



Lula 13 no primeiro turno!!!



Fotos: @ricardostuckert pic.twitter.com/pyvtcB8b1u — Felipe Neto

Alinne Moraes

Em entrevista para a revista Claudia publicada em janeiro deste ano, a atriz declarou seu apoio a Lula: “Espero que não faltem vacinas, que o Bolsonaro caia e que as pessoas não desperdicem seu voto. A gente precisa tombar o Bolsonaro. E a pessoa capaz de tombar esse homem é o Lula”.

Fátima Bernardes, Luiza Sonza, Ivete Sangalo, Casimiro, Xuxa, Caetano Veloso e Chico Buarque são algumas outras personalidades famosas que apoiam Lula.



Famosos que votam em Bolsonaro

Gusttavo Lima

Na live de campanha do candidato Jair Bolsonaro, “Super Live da Liberdade”, que ocorreu no dia 22, o cantor fez uma aparição declarando que tem certeza que terão mais “4 anos de muitas realizações” e que o governo do atual presidente trouxe “inúmeras coisas que foram positivas para o Brasil”. O sertanejo citou o Auxílio Brasil como exemplo do “ótimo trabalho” feito por Bolsonaro.

Neymar Jr

O jogador de futebol da Seleção Brasileira, Neymar Jr, apareceu em vídeo cantando e dançando com a música de campanha do candidato do PL. A publicação feita pelo ex-secretário do Ministério das Comunicações, Fabio Wajgarten, seguia com a mensagem: "Tá dado o recado. Muito obrigado @neymarjr. 22 neles!!”

Ta dado o recado.

Muito obrigado ⁦@neymarjr⁩

22 neles!!! pic.twitter.com/eXeo1H77yP — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) September 29, 2022

Neymar também participou da “Super Live da Liberdade”. Na ocasião, o jogador falou que declarou seu apoio a Jair Bolsonaro após ter recebido ajuda do candidato no “momento mais difícil” de sua vida. Neymar citou a Copa do Mundo, disse que “seria tudo maravilhoso… Bolsonaro reeleito, Brasil campeão”.

Regina Duarte

Regina Duarte publicou um vídeo, na última segunda-feira (24), em que aparece colocando um adesivo do Bolsonaro em seu carro enquanto sorri para a câmera.

A atriz foi secretária especial de Cultura em 2020, mas foi exonerada do cargo com apenas dois meses de gestão.

Malvino Salvador

Malvino Salvador declarou, em entrevista para o portal F5, que não era a favor do candidato Jair Bolsonaro, mas sim que é “contra Lula”. O ator falou que vota em qualquer candidato que não seja do PT, e pelo “andamento deste pleito” seu voto seria em Bolsonaro. Para ele, a administração do Partido dos Trabalhadores “não contribui em nada no crescimento do País”.

Zezé di Camargo, Chitãozinho, Latino, Leonardo, Antônia Fontenelle e Cássia Kiss são algumas outras personalidades famosas que apoiam Jair Bolsonaro.