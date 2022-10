Raí faz o "L" de Lula na entrega do Prêmio Sócrates: "Sabemos de que lado ele estaria"

O ex-jogador de futebol do São Paulo e da Seleção Brasileira, Raí, fez gesto característico do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante premiação do Bola de Ouro desta temporada, evento que ocorre em Paris, na França. O momento ocorreu enquanto ele entregava o prêmio Sócrates - seu irmão -, honraria destinada a jogadores de futebol envolvidos em causas sociais.

"O Sócrates representa ideais para o mundo mais justo, que valoriza a democracia, para criar um mundo melhor. O futebol é um aporte importante para isso. Este símbolo será eterno. Para isso, vamos pensar sobre a decisão importante que faremos nos próximos dias no nosso país. Nós sabemos de que lado ele estaria", declarou o ex-futebolista e atual dirigente de futebol.

A premiação foi entregue ao senegalês Sadio Mané, atualmente no Bayern de Munique, da Alemanha.

Veja vídeo: