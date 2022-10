Moraes reúne-se com MP na terça para alinhar combate ao assédio eleitoral

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, deve se reunir na terça-feira, 18, com os procuradores gerais do Ministério Público Eleitoral (MPE), Paulo Gonet Branco, e do Ministério Público do Trabalho (MPT), José de Lima Ramos Pereira. O encontro será às 15h no gabinete de Moraes.

O ministro anunciou na semana passada que se reuniria com os representantes das entidades para "alinhar um combate mais efetivo" ao assédio eleitoral. O crime consiste na coação para que alguém vote em determinado candidato ou se manifeste politicamente.

De acordo com o MPT, as denúncias se intensificaram nas últimas semanas. Até a tarde desta segunda-feira, o órgão havia recebido 396 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. A maior parte delas (143) foi registrada na região Sul, onde o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) é líder nas intenções de voto. Em 2018, foram 212 denúncias no Brasil.

