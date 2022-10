Filho de Lula rebate críticas de Bolsonaro: "Não acompanho meu pai porque trabalho"

14:17 | Out. 17, 2022

O filho do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), Luis Cláudio Lula da Silva, rebateu as críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL) feitas durante o debate da Band neste domingo, 16. Bolsonaro questionou por que os filhos de Lula não o acompanhavam em compromissos. Pelas redes sociais, o filho mais novo de Lula justificou a ausência: "Eu não consigo acompanhar meu pai em seus compromissos porque eu trabalho".

Enquanto falavam do endividamento da Petrobras, Lula disse que Bolsonaro mentia, e pediu que ele repetisse o que falou a seus filhos. "É mentira sua. Olhe ali para aquela câmera que você deve estar com seus filhos te assistindo, e repita", afirmou.

Em resposta, Bolsonaro mencionou que os filhos o acompanhavam em atividades políticas. "Os meus filhos me acompanham, os seus, não", respondeu o presidente, colocando a mão sobre o ombro do adversário.

O filho caçula de Lula se pronunciou na manhã desta segunda-feira, 17, e alfinetou os filhos de Bolsonaro. "Infelizmente eu não consigo acompanhar meu pai em seus compromissos porque eu trabalho... Diferentemente desses parasitas, filhos do inominável, que não sabem o que é trabalhar...", escreveu o empresário.

O ex-presidente Lula tem cinco filhos. Lurian Cordeiro, filho de Lula e da enfermeira Miriam Cordeiro, é o mais velho. Ao se casar com Marisa Letícia, Lula registrou Marcos Cláudio, filho do primeiro casamento de Marisa, como seu filho. Marcos foi vereador por um mandato e é psicólogo.

Anos depois, o casal teve três filhos: Fábio Luís, que é biólogo e empresário, Luís Cláudio e Sandro Luís, também empresários.

Jair Bolsonaro também tem cinco filhos, dos quais três também estão na política: o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos). Os outros dois são estudantes: Jair Renan, de 24 anos, que cursa Direito, e a caçula Laura, que tem 11 anos.

No debate, Bolsonaro esteve acompanhado de Carlos Bolsonaro, que pediu licenciamento do cargo de vereador para auxiliar a campanha do atual presidente.



