Capitão Wagner revela voto em Soraya no 1º turno: "Por respeito ao partido"

Candidato admite que apoio explícito a Bolsonaro poderia ter melhorado desempenho do presidenciável no Ceará

O deputado federal Capitão Wagner (UB) afirmou durante a manhã desta segunda-feira, 17, que votou em Soraya Thronicke (UB) para presidente no primeiro turno das eleições de 2022. O político confirmou que o apoio nas urnas ocorreu "não por convicção, mas por respeito ao partido".



Durante a manhã desta segunda-feira, 17, o político participou de entrevista no programa O POVO no Rádio, das rádios O POVO CBN e CBN Cariri. Ele disputou o Palácio da Abolição, obteve 31,72% (1.649.213 votos) da preferência do eleitorado, mas acabou sendo superado por Elmano de Freitas (PT), eleito na votação de 2 de outubro com 54,02% dos votos nominais.



Durante a campanha do primeiro turno, o político foi cobrado por aliados por apoio mais incisivo à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. O deputado federal eleito André Fernandes (PL), inclusive, indicou que o mandatário teria um desempenho melhor no Estado caso recebesse auxílio explícito do ex-candidato ao Governo do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro turno, o ex-presidente obteve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 65,91% (com 3.578.355 votos) da preferência do eleitorado cearense, diante de 25,38% (com 1.377.827 votos) do atual chefe do Executivo.

"Isso é fato. É tanto que eu tirei mais votos que ele, mas existia um impedimento legal, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impede o candidato que tem um candidato do seu partido à Presidência da República, no caso, a Soraya, de se declarar apoiador de um outro", ressaltou Wagner.

Após o fim do primeiro turno, o deputado federal passou a fazer campanha pela reeleição do presidente. Ele foi uma das lideranças políticas que subiu no palco de Bolsonaro durante visita de político ao Ceará no último fim de semana.

Veja a entrevista completa com Capitão Wagner:

Sobre o assunto Escolhido para comício de Bolsonaro, Conjunto Ceará deu a maior votação a Capitão Wagner

Capitão Wagner venceu em 80 bairros de Fortaleza; Elmano levou em 27

Elmano e Wagner tiveram o mesmo número de votos em dois distritos do Ceará; confira

André Fernandes atribui derrota de Wagner no 1º turno à força de Lula no Nordeste

Wagner venceu em 15 zonas de Fortaleza; Elmano ganhou na área de Benfica, Fátima e Montese

"Capitão Wagner ficou tonto com a derrota no 1º turno", diz Elmano

Capitão Wagner declara apoio a Bolsonaro no 2º turno

Tags