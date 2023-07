The Voice Kids 2023 ao vivo: onde assistir hoje, 02/07, e horário

Hoje, domingo, dia 02/07, o programa The Voice Kids tem mais da fase de audições às cegas. Veja onde onde assistir ao vivo e qual horário do talent show da Rede Globo

Mais um episódio do The Voice Kids 2023 vai ao ar hoje, domingo, 2 de junho (02/07)). A semifinal da edição terá uma surpresa, as crianças já eliminadas retornam aos palcos para apresentações em duetos.

O programa chega a sua oitava temporada trazendo grandes novidades. Desta vez, o programa retorna com uma nova formação de técnicos - Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho. Já a apresentação fica sob o comando de Fátima Bernardes.

MasterChef 2023: VEJA o que se sabe sobre a próxima temporada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

The Voice Kids 2023: entenda as fases do programa



Ao todo, o The Voice Kids possui cinco etapas, divididas da seguinte forma: Audições às Cegas, Tira-Teima, Batalhas, Semifinal e Final.

Audições às Cegas:

Essa é primeira etapa do programa, utilizada para a avaliação das vozes de cada participante. Nela, os técnicos ficam encarregados de selecionar os integrantes de seu time apertando o botão para virar a cadeira. Se dois ou mais técnicos virarem, o participante escolhe qual artista será o mentor de sua jornada no talent show. Ao final das Audições às Cegas, 63 vozes (21 de cada time) seguem para a próxima fase da disputa.

Batalhas:

Nessa fase os participantes selecionados nas Audições às Cegas se apresentam em trios, cantando juntos uma mesma música. As equipes são montadas pelos próprios técnicos, que ao fim do espetáculo selecionam apenas um dos talentos para seguir adiante. Ao fim desta etapa restarão apenas sete vozes em cada time (21 participantes no total).

Tira-Teima:

Na etapa Tira-Teima, os técnicos dividem seus times em um quarteto e um trio. Após as apresentações individuais, apenas duas vozes do quarteto e uma voz do trio são salvas. No final dessa fase, nove vozes seguem na disputa (três de cada time).

Semifinal:

Na Semifinal, as três vozes de cada time se apresentam mais uma vez e apenas um integrante de cada equipe vai para a Final. Nessa fase, a escolha dos finalistas é feita pelo público.

Final:

A Final do The Voice Kids 2023 contará com a apresentação dos três finalistas. A voz campeã da oitava temporada será escolhida pelo público através de votação.

The Voice Kids 2023 ao vivo: onde assistir e horário?

A oitava temporada do The Voice Kids é exibida ao vivo aos domingos, às 14 horas e 20 minutos (horário de Brasília), após a ‘Temperatura Máxima’, na Rede Globo, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay.

O programa reúne diversas crianças, de todas as regiões do Brasil, que possuem o sonho de iniciar na carreira musical diante de um júri, formado pelos artistas Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho. A apresentação do programa é comandada por Fátima Bernardes.



The Voice Kids 2023: semifinal

A semifinal do programa traz uma surpresa para quem está em casa e para os participantes, vozes que já foram eliminadas voltam ao palco para cantar em duetos e os técnicos escolhem dois integrantes de cada time que serão avaliadas pelo público na final.

The Voice Kids 2023: nomes que estão na semifinal

Time Brown

Emanuel Motta

Laura Medeiros

Vitória Forrozeira

Time Iza

Elloá Vanacci



Isa Camargo



Israelly Bonfim



Time Mumuzinho