Sol em Gêmeos: veja a previsão dos astros para seu signo

O ariano precisará manter os pés no chão, evitar ficar sonhando demais o que trará problemas, pois eles devem ser proativos em busca dos próprios sonhos (que inclusive é um ótimo período para realizá-los).

O POVO conversou com o cigano e cartomante Phelippe Colle, que falou sobre as perspectivas de cada signo. Confira.

Um novo ciclo se iniciou na astrologia. O Sol entrou em Gêmeos e com isso muitas mudanças também podem acontecer.

E no amor separações tendem a rolar com os taurinos que forem materialistas demais, que ficarem se preocupando com dinheiro, e trabalho, e esquecer de dar atenção ao amor.

O taurino precisará cortar da sua vida aquilo que não lhe serve mais e por isso será comum algumas pessoas se distanciarem e sumirem. Inclusive será importante ter cuidado com possíveis demissões, por falta de organização e planejamento, deixando de concluir tarefas importantes.

Será preciso ter cuidado para não ser iludido, passado pra trás no trabalho e no amor, já que será comum o ariano ficar acreditando em tudo e todos, e isso lhes fará esquecer de olhar a vida como ela é e de fazer o que é preciso ser feito para que tudo acabe bem.

O leonino precisará respeitar seus limites físicos ou acabará adoecendo, onde será a vida lhe cobrando para tirar um tempo de descanso. No trabalho, o excesso de cobrança por produtividade e a falta de reconhecimento pelo esforço te fará desanimar, e questionar se vale a pena continuar, e a resposta é SIM, continue e não peça demissão ou baterá o arrependimento.

Já no trabalho algumas mudanças mexerão com sua rotina e te cobrará mais maturidade e esforço, uma vez que você poderá ser acusado de sensacionalismo, ou de ser emotivo de mais. Período propício para gravidez.

No amor será importante pensar antes de agir, já que os impulsos tendem a levá-los a se arrependerem de ver o barco afundando. Assim como no trabalho que é momento de procurar crescer aprendendo coisas novas dentro da área que você já está.

Mas lembre-se que essas oportunidades serão sutis e você poderá deixar passar. No amor se apegue aos pequenos gestos de romantismo para trazer aquela energia de renovação que você sentirá que seu relacionamento precisa.

O virginiano está num período ótimo, repleto de oportunidades para crescer e viver uma fase feliz. É tempo de iniciar um novo emprego, dar aquele próximo passo em busca da realização do projeto profissional e até mesmo de assumir um novo cargo.

Evite jogar os pesos da sua vida nas costas do seu amor, já que isso poderá afastar a pessoa amada de você que te achará chata e cansativa.

Libras

O libriano deve redobrar sua atenção, já que vão tentar puxar o seu tapete por ciúmes ou inveja de quem você demonstra ser. No amor busque não deixar a paranoia te tornar uma pessoa desconfiada demais, porque isso deixará o outro cansado de tanta pressão, perguntas e acusações.

No trabalho cuidado com fofoquinhas e envolvimentos em panelinhas, pois seu relacionamento com os chefes serão prejudicados por isso.

Escorpião

O escorpiano está em uma fase de se isolar, buscando o autoconhecimento e satisfazer seus próprios desejos e intenções, deixando de se preocupar demais com a opinião.

No amor não é o momento de dar um tempo na relação, pois esse tempo acabará sendo eterno, mas é tempo de apimentar e aquecer o lado sexual. Já no trabalho o crescimento e a evolução virá através do destaque, por isso use este período para mostrar seus talentos e inovar.

Sagitário

O sagitariano está em uma fase de transformação, por isso busque mudar a forma com que o mundo enxerga você, mantendo sua essência mas aparecendo com um novo visual, novos hábitos e mudanças significativas.

No amor cuidado com uma terceira pessoa que tentará envenenar vocês, trazendo contendas e intrigas por ciúmes ou manipulações. No trabalho evite dar palco para quem não merece sua atenção, buscando se aproximar de quem um dia poderá te ajudar a evoluir e crescer, evitando fofoquinhas e panelinhas.

Capricórnio

O capricorniano deve se atentar ao que será dito e lido, porque maus entendidos tendem a trazer complicações e percas. Inclusive, pense antes de falar e você evitará muita dor de cabeça.

No amor o dialogo será a base, a raiz para tudo, então seja claro ao expressar seus desejos, suas raivas e o que precisa ser melhorado, lembrando de saber ouvir os desejos do outro também. No trabalho um comunicado chegará até você sobre novas oportunidades, ou até mudanças internas positivas.

Aquário

O aquariano está em um período de renovações e mudanças, que já vem rolando faz um mês e ficará pelos próximos dias, quando será preciso agir, avançar, sair da zona de conforto e se arriscar em direção ao novo.

No amor evite se distanciar do outro, o que gerará uma frieza e tensão sexual, e emocional, trazendo o término quando você menos espera.

Busque fazer algo que una vocês, mesmo nos períodos mais enjoativos da vida. No trabalho é preciso mudar, então esteja aberto a assumir novas posições, novos cargos, busque avançar.

Peixes

O pisciano está em uma fase de se aproximar dos amigos, e familiares mais queridos, pois além de você precisar de algo deles, eles precisarão de você. No trabalho uma ajuda será importante para te fazer evoluir, então aceite esse braço amigo que virá a seu favor.

Já no amor será preciso se abrir, compartilhar com o outro seus desejos, sentimentos, medos e sonhos, o que fortalecerá os laços entre vocês e fará com que a coisa avance ainda mais.



